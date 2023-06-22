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22 Haziran 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 11:30:00

Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kaynak: AA

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Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.

Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe'nin, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Edin Dzeko ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Etiketler : Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Edin Dzeko
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