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24 Ekim 2020 Cumartesi 15:13:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 15:13:00

Eddie Newton: Fenerbahçe'yi mağlup edeceğiz

Kaynak: DHA

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Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenebileceklerini söyleyen İngiliz teknik adam oyuncularına "Hepinizden iki kişilik oyun bekliyorum" diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe maçı öncesinde oyuncularıyla sık sık motivasyon konuşması yapıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kendisine destek vermesinden sonra iyice rahatlayan Newton oyuncularını Kadıköy'den zaferle dönebileceklerine inandırmaya çalışıyor. Hiçbir maçın oynanmadan kazanılmadığını hatırlatan Newton "Kâğıt üstünde kimin favori olduğu önemli değil. Her şey sahada belli olacak. Bize sahaya çıkıp sonuna kadar savaşacağız ve kazanacağız" diye konuştu.

YENDİK, YİNE YENERİZ

Maç boyunca taktik disiplinden kopmadan oynamaları gerektiğini anlatan Newton "Bu maçta hepinizden iki kişilik oyun istiyorum. Çok koşarsak, birbirimizle yardımlaşırsak her şeyin daha da kolay olacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Pereiara da arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda camianın beklentilerini hatırlatırken "Geçen sene kupada hem Trabzon'da hem de İstanbul'da Fenerbahçe'yi yendik. Bir kere daha yapabiliriz. Biz o maçları inanarak kazandık. Yine inanırsak yine kazanırız" dedi.

NEŞELİ İDMAN

Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da asık olan suratlar dünkü idmanda gülmeye başladı. Newton'un motivasyon konuşmalarının ardından iyice rahatlayan bordo-mavililerin neşeli tavırları dikkati çekti. 

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen

CEZALI: Yok

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