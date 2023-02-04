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04 Şubat 2023 Cumartesi 14:40:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 14:40:00

Eczacıbaşı Dynavit, Hande Baladın ile sözleşme yeniledi

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, altyapısında yetişen milli smaçör Hande Baladın ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı, "Altyapımızdan yetiştirdiğimiz ve gelişimini hep birlikte gördüğümüz Hande'nin daha uzun yıllar boyunca kulübümüze ve Türk voleyboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Attığı imza sonrasında Hande Baladın da şunları söyledi:

"13 yıl önce büyük bir heyecanla kapısından içeri girdiğim ve altyapısından yetiştiğim kulübüm ile her sezon olduğu üzere büyük hedeflerle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Umuyorum ki hep beraber, koyduğumuz hedeflere ulaşır, en iyi sonuçları alırız. Hedeflerimiz doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım."

Etiketler : eczacıbaşı dynavit hande baladın voleybol
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