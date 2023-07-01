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01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:00:00

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcular 2 altın 2 gümüş madalya aldı

Kaynak: AA

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Fransa'da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş, bir de en iyi grand teknik yapan sporcu ödülü kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nice şehrinde yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nın 3. ayağında Türkiye'yi temsil eden sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 grand teknik ödülünün sahibi oldu.

Madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular şu şekilde:

Kadınlar:

50 kiloda Emine Çataloğlu, altın

Erkekler:

70 kiloda Yunus Coşkun, gümüş

90 kiloda Mahmut Özkaya, gümüş madalya ve en iyi grand teknik yapan sporcu ödülü

+90 kg Fatih Yaşarlı, altın

Etiketler : dünya plaj güreşi şampiyonası türkiye güreş federasyonu türk sporcu madalya
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