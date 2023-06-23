VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile anlaştı
Madonna benzetmesi
"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"
İstanbul, Kurban Bayramı'nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak
İkinci kez dünya listelerinde
Ersay'ın 'deneme' üçlüsü
23 Haziran 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 12:00:00

Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motofest'in biletleri satışa sunuldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı ve Türkiye MotoFest'in özel indirimli biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile 30 Ağustos tarihinde başlayıp 5 gün sürecek Türkiye Motofest'in indirimli biletleri satışa sunuldu.

Motor sporlarının en gözde organizasyonu Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motofest'in Afyonkarahisar iline özel indirimli biletleri, Park Afyon AVM ve Söz marketlerde 5 Temmuz Çarşamba gününe kadar 250 liradan satışta olacak.

Organizasyon biletleri, 5 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde 350, 1-29 Ağustos tarihlerinde 450, 30 Ağustos-3 Eylül arasında ise 500 liradan satılacak.

Organizasyonun biletleri ayrıca online olarak "passo.com.tr"den de alınabilecek.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar ayağı ile birlikte 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Uluslararası Türkiye Motosiklet Festivali de düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile başlayacak festival kapsamında; konserler, gösteriler ve çocuklara yönelik etkinlikler gibi birçok aktivite yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Spor Totonun destekleri, Türkiye Motosiklet Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından organize edilecek.

Etiketler : dünya motokros şampiyonası türkiye motofest mxgp türkiye afyonkarahisar
İki ayda 15 şehir gezecek

İki ayda 15 şehir gezecek
Türkü gecesi

Türkü gecesi
Köprüde bir can kurtardı

Köprüde bir can kurtardı
Katarlı performans

Katarlı performans
Malikanemi satmadım

Malikanemi satmadım
İstanbul'da ‘Hadise' çıktı

İstanbul'da ‘Hadise' çıktı
"Tatlı yemeği severim"

"Tatlı yemeği severim"
"Benlikten çıkmışım!"

"Benlikten çıkmışım!"
Önce iş sonra tatil

Önce iş sonra tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX