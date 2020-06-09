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09 Haziran 2020 Salı 14:07:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 14:07:00

Dünya Motokros Şampiyonası 3. kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak

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Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP) 6.ayak yarışları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3. kez Afyonkarahisar'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında normalleşmeye çalışan sporsever ve festival tutkunlarının 4-6 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, Dünya Motokros Şampiyonası'yla bir araya geleceği ifade edildi.

MXGP'nin Türkiye ayağı ile Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX) ayaklarının yapılacağı 4 yarışın yanı sıra Türkiye Motofest organizasyonun da düzenleneceği festivalde, spor, müzik ve kültür etkinlikleri de olacak.

40'dan fazla etkinliğin sporseverlerle buluşacağı festivalde, 4 Eylül Cuma günü "Necati ve Saykolar" ile "Retrobüs" grupları, 5 Eylül Cumartesi günü "Haluk Levent" ve 6 Eylül Pazar günü ise "Mustafa Ceceli" konser verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı federasyonların sportif faaliyetlerinin yapılacağı festivalde çocuklar için de özel etkinlik alanları oluşturulacak. Mini golf, mini ATV, motosiklet eğitimleri, tırmanma duvarı, tenis, badminton, atletizm, okçuluk eğitimleri, su sporları ve motosiklet gösterileri gibi ücretsiz aktiviteler de katılımcılarla buluşacak.

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