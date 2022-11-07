Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi Özbek Irmatov

Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi Özbek Irmatov

Özbek hakem Ravshan Irmatov, kupa tarihinde 2010'da 5, 2014'te 4 ve 2018'de 2 olmak üzere 11 maç yönetti.

Arjantinli Nestor Pitana, 2014 (4) ve 2018'de (5) 9 maçta görev yaparak bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Bu iki ismi, sekizer maçla Fransız Joel Quiniou ve Meksikalı Benito Archundia takip etti.

En genci 24, en yaşlısı 53

Dünya kupaları başladığından bu yana maç yöneten hakemler içinde en genci 24, en yaşlısı ise 53 yaşında bu fırsatı yakaladı.

İspanyol Juan Gardeazabal, henüz 24 yaşından 193 gün almışken 1958 İsveç'te görev aldı ve Dünya Kupası'nda düdük çalan en genç hakem olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası'nın en yaşlı hakemi ise 1950 Brezilya'da görev alan İngiliz George Reader oldu. Reader, 1950 Dünya Kupası'nda görev yaptığında 53 yaşından 236 gün almıştı.

Kırmızı kart rekoru Meksikalı hakemde

Dünya Kupası tarihinin en çok kırmızı kart gösteren hakemi, Meksikalı Arturo Brizio Carter oldu.

Carter, 1994 ABD ve 1998 Fransa'da görev alıp 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Meksikalı hakem ABD'de 3, Fransa'da ise 4 kez kırmızı kartını cebinden çıkardı.

Dünya Kupası organizasyonunun ilk kırmızı kartını ise Türk hakem Doğan Babacan, 1974 Dünya Kupası'nda gösterdi.

Üç Dünya Kupası'nda üçer kez yer alan hakemler

Dünya Kupası'nda hakemler, en çok 3 organizasyona katılabildi.

Üç Dünya Kupası'nda düdük çalan hakemler şunlar: