Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların yayımlanacağı TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.

Yarın başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

MAÇLARIN KESİNTİSİZ İZLENEBİLMESİ İÇİN TRT'DEN ÖNEMLİ ÇAĞRI



TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.