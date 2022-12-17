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17 Aralık 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 12:00:00

Dünya futbolunun en büyüğü yarın belli oluyor

Kaynak: AA

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Tarihlerinde ikişer şampiyonlukları bulunan Arjantin ile Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Arjantin ile Fransa karşılaşacak.

Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, burada da başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını eklemek için sahaya çıkacak.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

FİNAL YOLU

Katar 2022'ye sürpriz 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, grup maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna çıktı.

Bu turda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup eden Lionel Scaloni'nin öğrencileri, yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla eledi.

İlk iki maçında Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı da 2-1 yenen Fransa ise final yolundaki tek yenilgisini son grup mücadelesinde Tunus'a 1-0 mağlup olarak aldı.

Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, çeyrek finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla eleyen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvanın sürpriz takımı Fas'ı da yarı finalde 2-0'lık skorla geçti.

TURNUVADA 4. RANDEVU

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı.

1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Etiketler : 2022 fifa dünya kupası arjantin katar fransa
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