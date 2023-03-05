Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe'dan Türkiye'ye teşekkür

Coe, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın düzenlendiği Ataköy Atletizm Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çok üzücü bir döneminde şampiyonanın düzenlendiğini belirten Coe, "Atletizm dünyası böyle zor bir zamanda burada olmaktan çok memnun. Umarım yardım ve destek sağlarız. Bu şampiyonanın olağanüstü zor bir zamanda gerçekleştiğinin farkındayız." diye konuştu.

Şampiyonada rekorlar fazla olmasa da standardın çok yüksek olduğuna dikkati çeken Coe, dünya rekorlarının kolay elde edilmediğini vurguladı.

Zor şartlarda şampiyonayı düzenleyen Türkiye Atletizm Federasyonuna teşekkür eden Coe, "Zor zamanlarda hem ülke hem de o ülkedeki bireyler için sporun önemli olduğunu bilmeniz çok kıymetli. Sporda gelişmeler bir gecede olmaz. Türkiye'de spora çok yatırım yapıldı. Dolayısıyla bunun Türk sporcuların dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki performansları üzerinde de etkili olması beni şaşırtmadı. Ayrıcalıklı bir performans sergilediler." ifadelerini kullandı.

"GELECEK GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"

Dünya atletizminin daha önce olmadığı kadar geniş yelpazede ve çok disiplinde sporcuya sahip olduğunu aktaran Coe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Usain Bolt olağanüstü bir sporcuydu. Sporumuzda hala büyük bir figür ve umarım katkı sağlamaya devam eder. Pistte şu anda Mondo Duplantis var. Ortaya çıkmaya devam eden erkek ve kadın sporcular var. Bir bakıma bunun ticari ve pazarlama açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Daha geniş bir yelpazeye ve genç yeteneklere sahip olmak daha iyi. Çünkü son dünya şampiyonalarında madalya kazanan sporcuların neredeyse dörtte biri 25 yaşın altında. Bu olağanüstü bir istatistik. Gelecek güçlü görünüyor. Ben de genç atletleri izlemek için çok zaman harcıyorum."

Sporun kalbinde sonuçların dürüstlüğünün yer almasının çok önemli olduğunu aktaran Coe, "Taraftarlarımızın, paydaşlarımızın, sponsorlarımızın bir sonuç gördüklerinde ona bakmaları ve bu sonucun iyi niyetli olduğunu, incelemeye tabi tutulduğunu bilmeleri gerçekten önemlidir. Dolayısıyla izleme listesinin sadece bir ülkeyi tanımlamakla ilgili olmaması gerçekten önemli. Birincisi, o federasyonla birlikte çalışarak bu zorlukların neden yaşandığını anlamak ve bunu düzeltmek için birlikte ne yapabiliriz? İkincisi, elbette bu izleme faaliyetinin her yıl gözden geçirilmesi. Eğer bir ülke ilerleme kaydeder ve Atletizm Dürüstlük Birimini, birlikte çalışabileceğimiz ilerlemeyi kaydettiği konusunda tatmin ederse, daha erken izlemeden çıkmaması için hiçbir neden yok. Yani bu sonsuza kadar orada duracak bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.