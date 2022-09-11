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11 Eylül 2022 Pazar 13:19:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 13:19:00

Dünkü yarışta kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun kolunda kırık tespit edildi

Kaynak: AA

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Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında dün yapılan yarışta kaza yapan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Magny-Cours Pisti'nde dün düzenlenen yarışta, MV Agusta Reparto Corse takımıyla piste çıkan ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin, bitime 7 tur kala kaza geçirmişti.

Kazada, Jules Cluzel (GMT94 Yamaha), frenleme hatası nedeniyle Bahattin'in motosikletine çarpmış, Bahattin'in darbenin etkisiyle yerde kalması üzerine yarış bitirilmişti.

Milli motosikletçi, kaza sonrası yarış pistindeki sağlık merkezinde yapılan ilk kontrollerin ardından Magny-Cours'taki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kolunda bir kırık, bacağında ezilme tespit edilen Bahattin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ay-yıldızlı sporcu, bugünkü ikinci yarışa çıkamayacak. Ancak Bahattin Sofuoğlu'nun, bugün kolu sarılı olarak Magny-Cours Pisti'ne geldiği ve Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü'nün antrenmanlarını ve yarışını seyredeceği bildirildi.

Etiketler : Türkiye Motosiklet Federasyonu Magny-Cours Can Öncü
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