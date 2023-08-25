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25 Ağustos 2023 Cuma 23:48:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 23:48:00

Dominik Livakovic resmen Fenerbahçe'de!

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Fenerbahçe uzun süredir transfer etmek istediği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp Hırvat kaleci ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi.

40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic ise "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

BU SEZON 12. TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirdi.

Etiketler : Fenerbahçe Dominik Livakovic transfer
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