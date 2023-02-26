Dolmabahçe'de sessiz gece

Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

80. dakikada Beşiktaş'ta Nathan Redmond'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Siyah beyazlılarda Cenk Tosun 90+7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Ligde galibiyet hasretini üç maça çıkartan Beşiktaş bu beraberlikle puanını 40'a çıkardı. Ligde dördüncü beraberliğini alan Antalyaspor ise 25 puana yükseldi.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.

YENİ TRANSFERLER OYNAYAMADI

Oynanan erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler forma giyemedi.

Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamadı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

29. dakikada Fraport TAV Antalyaspor gole yaklaştı. Fernando'nun sağdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

45+4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Redmond'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+6. dakikada Redmond'un soldan kullandığı kornerde Tayyip Talha Sanuç'un ön direkte aşırttığı topa altıpasın içinde yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

64. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Saiss'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

GOL İPTAL - 80. dakikada Beşiktaş'ın golü iptal edildi. Redmond'un sağdan ortasında Tayyip Talha Sanuç'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Tayyip Talha'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol değer kazanmadı.

90. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyaspor savunmasından seken topa Semih Kılıçsoy röveşata ile vurdu. Cenk Tosun'un kale alanında kafayla tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdeniz iki hamlede kontrol etti.

PENALTI - CENK ATTI KALECİ KURTARDI - 90+7. dakikada Beşiktaş penaltıdan faydalanamadı. 90+4. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası içinde kaleci Ataberk Dadakdeniz'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk'in şutunda, sağına uzanan kaleci Ataberk gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş (Dk. 84 Kerem Atakan Kesgin), Salih Uçan, Gedson, Redmond, Dele Ali (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Muleka (Dk. 58 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun.

Fraport TAV Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Bünyamin Balcı, Fernando (Dk. 86 Cemali Sertel), Güray Vural, Mehmedi (Dk. 66 Sinan Gümüş), Fredy, Ömer Toprak, Ndao (Dk. 77 Ufuk Akyol), Ghacha, Veysel Sarı.

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Güray Vural, Dk. 56 Mehmedi, Dk. 86 Floranus (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 56 Redmond (Beşiktaş)