11 Ağustos 2020 Salı 10:49:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 10:49:00
Diego Reyes'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.
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