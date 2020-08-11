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Diego Reyes koronavirüse yakalandı

Diego Reyes'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.