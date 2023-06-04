Dev derbiye saatler kaldı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı bu akşam Fenerbahçe ile yapacağı derbiye coşkulu bir şekilde uğurladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan taraftarlar, takımı beklemeye başladı.
Kafileyi taşıyan otobüsün tesisin kapısında görünmesiyle taraftarların coşkusu arttı. Taraftarlar, Nef Stadı'na hareket eden sarı-kırmızılı takıma tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi de Can Bartu Tesisleri'nden stada hareket etti.
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