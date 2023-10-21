Dev derbide 3 puan Galatasaray'ın

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Dev mücadelede 3 gol atılırken bir de kırmızı kart çıktı.

Ev sahibi Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla gördü ve siyah-beyazlı ekip 10 kişi kaldı. Dev kapışmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan konuk Beşiktaş 69. dakikada İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'in golüyle skora denge getirdi: 1-1

Galatasaray, 82. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle derbide tekrar öne geçti: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, derbiyi 2-1 kazanarak puanını 25'e çıkardı. Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen sarı-kırmızlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı maç öncesinde de moral buldu.

Trendyol Süper Lig'de son 8 maçını kazanan ve resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23'e yükseltten Galatasaray'da Mauro Icardi, Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Çalkantılı bir sezon geçiren konuk ekip Beşiktaş ise 16 puanda kaldı ve zirve yarışında büyük yara aldı.