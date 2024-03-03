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Derbide kazanan Cimbom: Beşiktaş 0-1 Galatasaray
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03 Mart 2024 Pazar 21:38:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 21:38:00

Derbide kazanan Cimbom: Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında derbi maçta Galatasaray Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında derbi maçta kozlarını paylaştı.

Galatasaray, Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ta maçın uzatma bölümünde Omar Colley kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 75'e çıkarıp 2 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Ligde 4 maç sonra yenilgi yüzü gören Beşiktaş ise haftayı 46 puanla kapattı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 2. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde oluşan karambolde Al-Musrati ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

19. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti.

25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazından kullandığı frikikte, top yan ağlarda kaldı.

40. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla Beşiktaş ceza sahasına kadar sokulan Kaan Ayhan, pasını Kerem Demirbay'a aktardı. Penaltı noktasına hareketlenen Kerem'in kayarak vuruşunda, zamanında kalesini terk eden Mert Günok'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Muçi'nin ceza yayından çektiği şutta top üstten auta gitti.

51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağa sahip oldu.

60. dakikada kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Al-Musrati, sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera'nın çeldiği topu, altıpas çizgisi önünde Colley kafayla tamamlamaya çalıştı. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, kaleci Muslera topu kornere çelerek gole izin vermedi.

88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalede bulunan Colley, sarı kart gördü. VAR'dan yapılan uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Colley'i oyundan ihraç etti.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Etiketler : Galatasaray Beşiktaş Trendyol Süper Lig
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