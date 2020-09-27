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27 Eylül 2020 Pazar 13:03:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 13:10:00

Derbi sonrası Fenerbahçe'ye iki yıldız daha geliyor

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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı Galatasaray derbisi sonrasında kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor. Diego Perotti için Roma, Ze Luis için Porto ile prensip anlaşmasına varan Sarı-lacivertliler, Chelsea takımı ile Malang Sarr konusundaki görüşmelerini sürdürüyor.

Mbwana Samatta ile 14. transferini yapan sarı-lacivertliler, transfer döneminin son günü olan 5 Ekim’e kadar hamlelerini sürdürecek.

PEROTTI, ZE LUIS VE MALANG SARR HALA GÜNDEMDE

Hem gidenler hem de geleceklerle ilgili planlar yapılıyor. Özellikle 3 yeni isim dikkat çekiyor. Malang Sarr, Perotti ve Ze Luis halen daha gündemde duruyor. Dirar ve Rodrigues başta olmak üzere gidecek isimler de belirleniyor.

ZE LUIS VE PEROTTI’NİN KULÜPLERİYLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Perotti için Roma, Ze Luis için de Porto ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, maaş ve bonuslar konusunda orta yol arıyor.

MALANG SARR İÇİN CHELSEA İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR

Malang Sarr konusunda da Chelsea’nin kiraya vereceği kulüp için araştırmaları sürüyor.

Chelsea, ilk 11 garantisi istiyor. Fenerbahçe, Avrupa’da olamasa da ligde maç sayısının 40 haftaya çıktığını aktarıyor.

SERDAR AZİZ’İN MAAŞ İNDİRİMİ KONUSU

Özellikle bir forvet ve bir hücumcu kanat oyuncusunun mutlaka takıma katılması isteniyor. Stoper konusunda da Serdar Aziz’in maaş indirimi durumu da takip ediliyor.

(Skorer)

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