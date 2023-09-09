VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşında bir çocuğu şehit etti
Kılıçdaroğlu'nun korumalarından, Edremit Belediye Başkanı'na sert müdahale
Fas'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Silva'dan ''Türkiye'' mesajı
Ermenistan Karabağ'da tansiyonu yükseltiyor: Yasa dışı faaliyetler arttı
Depremzedelere yardım maçında dostluk kazandı!
09 Eylül 2023 Cumartesi 21:39:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 21:39:00

Depremzedelere yardım maçında dostluk kazandı!

ABONE OL

EURO 2008'de karşı karşıya geldiğimiz İsviçre ile bu kez aynı kadrolar ile depremzedelere yardım maçında karşı karşı karşıya geldik. Maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

EURO 2008'de gruplarda karşı karşıya geldiğimiz ve kazandığımız İsviçre müsabakasının futbolcuları depremzede vatandaşlarımıza yardım kampanyası için yeniden karşı karşıya geldi.

İsviçre'de oynanan maç 2-2 sona erdi. Milli takımımızın gollerini Semih Şentürk ve Volkan Demirel attı.

Ay yıldızlı ekipte Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer aldı. Takımın başında yine Fatih Terim vardı.

Maçtaki bütün gelirler depremzedelere bağışlanacak.

Etiketler : EURO 2008 türkiye isviçre yardım kampanyası
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX