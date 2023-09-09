Depremzedelere yardım maçında dostluk kazandı!
EURO 2008'de karşı karşıya geldiğimiz İsviçre ile bu kez aynı kadrolar ile depremzedelere yardım maçında karşı karşı karşıya geldik. Maç 2-2 eşitlikle sona erdi.
EURO 2008'de gruplarda karşı karşıya geldiğimiz ve kazandığımız İsviçre müsabakasının futbolcuları depremzede vatandaşlarımıza yardım kampanyası için yeniden karşı karşıya geldi.
İsviçre'de oynanan maç 2-2 sona erdi. Milli takımımızın gollerini Semih Şentürk ve Volkan Demirel attı.
Ay yıldızlı ekipte Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer aldı. Takımın başında yine Fatih Terim vardı.
Maçtaki bütün gelirler depremzedelere bağışlanacak.
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