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20 Mart 2024 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 07:00:00

Depodan şampiyonluğa

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Kepez'de Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu'nun deposundaki spor salonunda haltere başlayan öğrenciler, Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya'da bir okulun deposunun spor salonuna dönüştürülmesiyle halterle tanışan öğrenciler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü. Hüsnücan Yılmaz 2021'de Avrupa ikincisi bu yıl da 96 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Aynı şampiyonada Beytullah İkne gençlerde 102 kiloda Türkiye şampiyonu, Mehmet Savga 23 yaş altında 89 kiloda Türkiye şampiyonu ve Mesut Zorlu artı 102 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Etiketler : şampiyon spor depo
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