Depodan şampiyonluğa

Antalya'da bir okulun deposunun spor salonuna dönüştürülmesiyle halterle tanışan öğrenciler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü. Hüsnücan Yılmaz 2021'de Avrupa ikincisi bu yıl da 96 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Aynı şampiyonada Beytullah İkne gençlerde 102 kiloda Türkiye şampiyonu, Mehmet Savga 23 yaş altında 89 kiloda Türkiye şampiyonu ve Mesut Zorlu artı 102 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.