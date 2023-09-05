Davinson Sanchez resmen Galatasaray'da
Kaynak: AA
Kolombiyalı oyuncu için 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin avro transfer bedeli ödenecek.
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'i transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin avro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.
27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin avro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.
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