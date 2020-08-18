18 Ağustos 2020 Salı 10:09:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 10:09:00
David Silva Real Sociedad'a imzayı attı
Kaynak: AA
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La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu David Silva'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Manchester City'nin 2010'da Valencia'dan transfer ettiği Silva, İngiliz ekibinde 436 maçta 77 gol atarken, 4 Premier Lig ve 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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