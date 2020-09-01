David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

David Silva koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın Manchester City takımından transfer ettiği David Silva'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.
Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.
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