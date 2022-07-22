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22 Temmuz 2022 Cuma 12:51:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 12:51:00

Dario Costa, Red Bull Uçuş Günü'nde gösteri uçuşu yapacak

Kaynak: AA

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5. Red Bull Uçuş Günü'ne dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa konuk olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 3 yıl aradan sonra İstanbul'da 5. kez düzenlenecek organizasyon, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak "Uçak ile en uzun tünel uçuşu" dünya rekoruna imza atan Dario Costa, Red Bull Uçuş Günü'nde seyircilere keyifli anlar yaşatacak.

Caddebostan Sahili'nde 2019 yılında 200 bin kişiyi ağırlayan etkinlikte, bu sene de ilginç ve fantastik uçuş araçlarını hazırlayan takımlar, birbirinden tarz kostümleriyle binlerce seyircinin önünde uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak.

Etiketler : Red Bull Caddebostan Sahili Kuzey Marmara Otoyolu
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