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20 Eylül 2020 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 15:53:00

Cüneyt Çakır'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev

Kaynak: DHA

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında Slavia Prag ile FC Midtjylland takımları arasında 22 Eylül 2020 Salı günü oynanacak karşılaşmayı, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

Çekya'nın Prag şehrindeki Eden Arena Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

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