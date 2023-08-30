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30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:53:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:53:00

Cumhuriyet'in 100. yılında Milli Mücadele ruhu yeniden canlanıyor! Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı

Kaynak: AA-İHA

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Cumhuriyet'in 100. yılında Milli Mücadele ruhu Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu ile yeniden canlanıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen, Samsun'dan Ankara'ya kadar sürecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startını Samsun Valisi Orhan Tavlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk adımını attığı Tütün İskelesi önünde verdi.

Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.

Bisiklet turunda 4 etapta 100 bisikletçi, 600 kilometre pedal çevirecek. Tur kapsamında geçilen güzergahlara kurulacak çadırlarda etkinlik ve geçilen bölgenin tanıtımı yapılacak.

Tur kapsamında çocuklar için de sembolik yarış düzenlendi. Sevgi Gölü önünde başlayan yarış, yaklaşık 1 kilometre sonra Tütün İskelesi'nde sona erdi.

Etkinliğe, Vali Tavlı'nın yanı sıra AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler : türkiye bisiklet federasyonu samkon kurtuluş yolu bisiklet turu
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