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26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:48:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:48:00

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas 100. Yıl Etabı ile Başladı

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası Bodrum Yalıkavak'ta başladı. Ege'nin mavi sularına yelken açan yerli yabancı sporcular Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında büyüleyici bir atmosferde yarışıyor. Yelken tutkunlarının toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkuru tamamlayacağı yarış, 45 takımda yarışan 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. “IRC” ve “Gezgin” sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenlilerde yarışan sporcuların boy ve kilo oranları dahi yarışta kritik rol oynuyor. Teknelerde yarışan takımlar en az 2, en fazla 15 kişilik takımlardan oluşuyor.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Muğla Valiliğinin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından turizm cenneti Muğla'da gerçekleştirilen organizasyon ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Masmavi sularda görsel bir şölen yaşatan tekneleri, seyir teknesinde yakından izleyen deniz tutkunlarına ev sahipliği yapan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu "Bu yıl 2 etapta organize ettiğimiz yarışlarımızın ilkini Muğla'da gerçekleştiriyoruz. Yarış 25-30 Temmuz tarihleri arasında Bodrum-Marmaris rotasında yapılıyor. İkincisi ise her zaman olduğu gibi 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası olacak. Geleneksel hale gelen organizasyonumuza katılım her sene artıyor. Bu da bizleri hem ülkemiz hem de yelken sporu adına çok mutlu ediyor. 100. Yıl Halikarnas Kupası özelinde konuşursak yarış bu sene 45 takımla 450'den fazla sporcuyla icra ediliyor. Burada 14 farklı ülkenin sporcusu kıyasıya mücadele edecek. Oldukça zor ve çekişmeli bir etap olacak. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Çok sıcak bir havada oldukça uzun ve zorlu bir parkurda yarışacaklar" açıklamasında bulundu.

Yemlihaoğlu ayrıca yaptıkları organizasyonların Türkiye'de yelken sporuna büyük katkı sağladığının ve yelken branşında Türkiye'nin en üst seviyedeki ülkeleri yakalamak üzere olduğunun altını çizdi. 4 yarıştan oluşan programın ilk yarışı " Halikarnas 100. Yıl Kupası" 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek. Yarış, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek Halikarnas 100. Yıl Kupası ödül töreni ile tamamlanacak.

Etiketler : T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Ekrem Yemlihaoğlu İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü
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