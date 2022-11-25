Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 'World Tour' kategorisine yükselecek

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bisikletin Şampiyonlar Ligi "World Tour" kategorisine yükselmesi için UCI ile uzun vadeli bir stratejik plan yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu, UCI koordinasyonu ile 2023 yılından itibaren yeniden yapılanarak organizasyonu sürdürülebilir bir şekilde adım adım büyüterek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu üç yıllık projeksiyon kapsamında 2026 yılında "World Tour" kategorisine çıkarmayı hedefliyor.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanan ve 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 57 yıldır dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ve dünyaca ünlü pedalları Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "UCI World Tour" kategorisi kapsamında yer alan Tour de France, Giro d'Italia, Paris-Roubaix, Vuelta a Espaaa gibi dünya bisikletinin en değerli marka yarışları arasına girmeye hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Cumhurbaşkanlığının vizyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle UCI yönetimi ile yaptıkları iş birliğinden dolayı büyük bir heyecan ve onur duyduklarını aktardı.

Müftüoğlu, "2023 Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda tarımdan teknolojiye her alanda olduğu gibi spor alanında da Türkiye rüzgarının esmesi için büyük adımların azim ve aşkla atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu vizyondan hareketle Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 'World Tour' kategorisine, yeniden ait olduğu yere, Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesi için 'sil baştan' diyoruz. 2000'li yıllarda yükseldiğimiz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yeniden ait olduğu yere yükselmesi için federasyon olarak Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük destekleriyle UCI ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. World Tour kategorisine yeniden yükselmemiz için attığımız bu adımın ülkemize ve tüm spor kamuoyuna ve bisiklet ailesine hayırlı uğurlu olmasını dilerim."