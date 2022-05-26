Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'ten Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te yapılan start töreniyle başladı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ile yelken takımları sporcuları ve davetliler katıldı. Tören saygı duruşu ve Aksaz Askeri Bandosu'nun çaldığı İstiklal Marşı ile başladı.

Validen start kornası

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın, yarışmaya katılan teknelere başarılar dileyerek yarış kornasını çalması ile yarış başladı. Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın start töreninde konuşan Vali Tavlı düzenlenen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Cumhurbaşkanlığı'mızın himayelerinde Marmaris'te düzenlenen bu yarışları çok önemsiyoruz. Organizasyonun Muğla'da yapılması memnunluk verici. Marmaris'te başlayan yarış Bodrum'da sona erecek. Orada düzenlenecek ödül töreni ile dereceye giren sporcularımıza ödüllerini vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

14 farklı ülke 400 sporcu

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da katılan teknelere başarılar diledi. Başkan Yemlihaoğlu, "Marmaris'ten başlayan yarışa 14 farklı ülkeden 400 sporcu katılıyor. Heyecanımız giderek artıyor. Her sene daha geniş bir programla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Sıkı bir çalışma ile hazırlandığımız organizasyonda bu sene yaklaşık 400 sporcuyu çok zorlu bir rotada ağırlıyoruz. Marmaris'ten başlayacak yarışlar Bodrum'da kapsamlı bir törenle sona erecek" dedi.

Marmaris'ten başladı

İlk yarış olan Halikarnas Kupası 25 Mayıs'ta Marmaris'ten start alarak 190 deniz millik çok zorlu bir rotanın tamamlanmasıyla 27 Mayıs'ta Bodrum'da sona erecek. 28 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.

Marka şehir Muğla

Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye'nin marka şehri ve turizmin başkenti olan Muğla'da başladı ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da sona erecek.

11 farklı sınıfta yarışlar

Halikarnas Kupası'ndaki yarışlar bu yıl toplam 11 farklı sınıfta gerçekleşiyor. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olan ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu yıl 100'ün üzerinde yat yarışacak.

Bodrum Kalesi'nde ödül töreni

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, 25-27 Mayıs'ta dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Göcek-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği yarışların ödül töreni ise 28 Mayıs tarihinde Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

Yarış hakkında detaylı bilgiye www.sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.