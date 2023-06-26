Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Filenin Efelerine tebrik
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri, sizlerle gurur duyuyoruz. CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Tebrikler Filenin Efeleri, sizlerle gurur duyuyoruz.��— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 26, 2023
CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı canı gönülden kutluyorum. ���� pic.twitter.com/wOVffGuL70
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