Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Filenin Efelerine tebrik

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri, sizlerle gurur duyuyoruz. CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tebrikler Filenin Efeleri, sizlerle gurur duyuyoruz.��



CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı canı gönülden kutluyorum. ���� pic.twitter.com/wOVffGuL70 — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 26, 2023