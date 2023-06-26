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26 Haziran 2023 Pazartesi 21:03:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 21:03:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Filenin Efelerine tebrik

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri, sizlerle gurur duyuyoruz. CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Cevdet Yılmaz A Milli Erkek Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Şampiyonu
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