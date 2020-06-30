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30 Haziran 2020 Salı 09:57:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 10:01:00

Çorum yeni stadına kavuşuyor

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Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen 15 bin kişilik stadyum, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hizmete açılacak.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum milletvekillerinin katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ettiklerini anımsattı.

Çorum'daki spor yatırımları konusunda bakanlık ile protokol imzalandığını ifade eden Aşgın, aralarında yeni stadyum ve spor salonu inşaatının da bulunduğu onlarca tesis ve yatırımın bakanlık tarafından desteklenerek, hizmete açılacağını söyledi.

"Bakanımız Çorum halkına müjdeler verdi, bizleri mutlu etti. Yeni stadyum ve spor salonunu bakanlığımıza devrettik. Bunların karşılığında ise eski stadyum ve tüm arazisinin belediyemize devrini gerçekleştirdik." diyen Aşgın, şunları kaydetti:

"Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında söz alarak stadyum ve spor salonu konusunda yaşadığımız sorunları izah etmiştim. Cumhurbaşkanımız konuyla yakından ilgilenerek sorunun çözümü hususunda hemen talimat vermişti. Cumhurbaşkanımızla olan bu görüşmemiz ilk düğümü çözdü ve süreç bu şekilde başlamış oldu ve şimdi de devir işlemlerimizi gerçekleştirdik. Çorum'umuza hayırlı olsun. Gençlik ve Spor Bakanımızın verdiği müjdeler arasında şehrimize iki yüzme havuzu, güreş eğitim merkezi, 500'er kişilik tribünlü ve 4'er soyunma odalı 2 nizami sentetik futbol sahası, 1 kitap kafe de yer alıyor. Güreşin merkezi olan Çorum, dört başı mamur bir Güreş Eğitim Merkezi'ne kavuşuyor. Bu müjde güreş tarihimiz bakımından da bir mihenktir. Güreş Eğitim Merkezimizde inşallah çok daha büyük güreşçiler yetişecek."

15 BİN KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Çorum Belediyesinin kendi bütçesinden yaklaşık 160 milyon lira yatırımla inşa ettiği yeni stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

Tribün koltukları, aydınlatma ve skorbord montajının tamamlandığı stadın zemini ise alttan elektrikli ısıtmalı sisteme sahip. Genişliği 68 metre, uzunluğu ise 110 metre olan sahanın çimleri Sakarya'dan getirilen stadyumun, 25’i engelli olmak üzere 1061 araçlık park alanı bulunuyor.

Tamamı kapalı tribün olan ve 1 misafir girişi, 2 güney tribün girişi, 2 doğu tribün girişi, 2 kuzey tribün girişi yer alan stadyumun, çevre düzenlemesi ve diğer eksiklikleri giderildikten sonra en kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.

Ankara-Samsun kara yolu kenarındaki arazide inşasına 2016 yılında başlanan 15 bin seyirci kapasiteli stadyum ile İskilip kara yolundaki eski hayvan pazarı alanında yapımına 2017'de başlanan 4 bin 840 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatı, maddi kaynak yetersizliği ve yüklenici firmadan kaynaklanan çeşitli sebepler nedeniyle tamamlanamamıştı.

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