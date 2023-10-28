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28 Ekim 2023 Cumartesi 21:42:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 21:42:00

Cimbom'dan Süper Lig'de üst üste 9. Galibiyet

Kaynak: TRT Spor

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Sergio Oliveira'nın attığı golle deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Ligde üst üste 9. kez sahadan galip ayrılan sarı-kırmızı ekip, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Konuk Galatasaray, ikinci yarıda oyuna giren Sergio Oliveira'nın 69. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Golün asistini Arjantinli yıldız Mauro Icardi yaptı.

Kalan sürede iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'de üst üste 9'uncu galibiyetini alan Galatasaray, puanını 28'e çıkardı. Sarı-kırmızlı ekip, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna kuruldu.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

14. dakikada Zaha'nın soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Mertens'in üzerinden atladığı topa Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

16. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun şutu istediği gibi olmayınca top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

34. dakikada Torreira'nın ara pasında Mertens'in yaklaşık 25 metreden dönüp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında hareketlenen Sauer, ceza sahası içerisine girdikten sonra sol ayağına alıp şutunda, top iyi yer tutan Muslera'da kaldı.

45. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Kerem Demirbay'ın sağdan ceza sahası içine ortasında, Abdülkerim Bardakçı'nın ayak içi şutunda, Olawoyin filelere gitmekte olan topu kafa ile oyun alanına çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere noktalandı.

47. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine pasında, Icardi'nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

48. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Minchev'in ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

66. dakikada Sanchez ile verkaça giren Boey'in sağdan ceza sahası içine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

GOL: 69. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Icardi'nin topa tek dokunuş yaptı. Oliveira'nın şutunda, savunmadan seken top, kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-1

74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Halil İbrahim Pehlivan'ın kontrol edip şutunda, yerden seken top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

77. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında defansın arkasına atılan pasta, sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Tete'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu, altı pas içerisinde üsten auta vurdu.

Mücadele, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz (Dk.78 Muhammet Taha Şahin), Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.83 Hojer) , Mithat Pala 8Dk.78 Varesanovic), Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk.83 Gaich), Sauerbeck, Minchev (Dk.67 Benhur Kerser)

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk.46 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk.46 Ziyech), Torreira, Mertens (Dk.46 Oliveira), Kerem Aktürkoğlu (Dk.87 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk.67 Tete), Icardi

Gol: Dk.69 Oliveira (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk.62 Zeqiri, Dk.87 Sauer, Muhammet Taha Şahin (maçın ardından) (Çaykur Rizespor) Dk.25 Günay Güvenç (Yedek kulübesinden), Dk.89 Sanchez, Dk.90+5 Ziyech (Galatasaray)

Etiketler : Galatasaray Sergio Oliveira Çaykur Rizespor süper lig
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