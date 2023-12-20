Cimbom Kerem'le 3 puanı kaptı

Galatasaray, RAMS Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Sarı-kırmızlı ekip, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan gol çıkaramadı ve Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe derbisi öncesi moral depolayan Galatasaray, puanını 43'e çıkardı. Lider Fenerbahçe ile puanını eşitleyen sarı-kırmızlı ekip, averajla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım unvanını da korudu.

Öte yandan sarı-kırmızlılar, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı

Yeni teknik direktörü Şota ile deplasmandaki kazanamama serisi 7 maça çıkan VavaCars Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

9. dakikada Mertens'in sağdan ortasında penaltı noktası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vurduğu top ters kanattan auta çıktı.

13. dakikada Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre'nin güçlükle önlediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada soldan ceza sahasına giren Can Keleş'in dar açıdan sert şutunda, kaleci Günay topu güçlükle kornere çeldi.

34. dakikada Rohden'in uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

GOL: 41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.

64. dakikada Abdülkerim'in uzun mesafeli pasına hareketlenen Ziyech, sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısı daralan Faslı futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Bakambu'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.

75. dakikada Boey'un sağdan ortasında top penaltı noktası gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

76. dakikada Paoletti'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Can Keleş, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda zamanında kalesinden çıkan Günay, açıyı kapatarak topu önledi.

83. dakikada Ndombele'nin derinlemesine şık pasında savunma arkasına sarkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Zamanında çıkan genç file bekçisi, ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi.

90. dakikada Mendes'in sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay, sert gelen topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 82 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 71 Ndombele), Ziyech (Dk. 71 Tete), Mertens (Dk. 61 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Zaha), Icardi

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Veseli (Dk. 87 Nazım Sangare), Levent Mercan, Feghouli (Dk. 87 Nicholas), Rohden, Mendes, Eysseric (Dk. 65 Paoletti), Can Keleş (Dk. 77 Serdar Dursun), Lasagna

Gol: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 12 Rohden, Dk. 45 Mendes, Dk. 85 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 26 Ziyech, Dk. 69 Torreira, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)