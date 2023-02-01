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01 Şubat 2023 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 12:00:00

Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez'in transferi konusunda kulübü Benfica ile anlaştı.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Transferin 121 milyon avro karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

Fernandez böylece 2021 yazında 117,5 milyon avro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'e ait Premier Lig rekorunu kırdı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği River Plate'te başlayan ve 2022 yazında Benfica'ya giden Fernandez, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda da oynuyor.

Etiketler : chelsea enzo fernandez transfer
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