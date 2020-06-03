4 büyüklerden teklif aldığını doğrulayan genç yıldız Cenk Özkaçar, Fatih Terim'e hayranlığını gizlemedi.

Cenk, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Fatih Terim de Türkiye'nin en büyük hocalarından. Böyle bir hocanın beni istemesi çok mutlu ediyor tabii ki" diye konuştu.

(RADYOSPOR)