03 Haziran 2020 Çarşamba 11:21:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 11:21:00
Cenk Özkaçar: Fatih Terim'in istemesi mutlu ediyor
Bu sezonki performansıyla transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Altaylı Cenk Özkaçar, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
4 büyüklerden teklif aldığını doğrulayan genç yıldız Cenk Özkaçar, Fatih Terim'e hayranlığını gizlemedi.
Cenk, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Fatih Terim de Türkiye'nin en büyük hocalarından. Böyle bir hocanın beni istemesi çok mutlu ediyor tabii ki" diye konuştu.
(RADYOSPOR)
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