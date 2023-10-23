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23 Ekim 2023 Pazartesi 21:06:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 21:06:00

Celtic taraftarı, Filistin'e destekten vazgeçmiyor

Kaynak: AA

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Celtic taraftarları, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek vermeye devam ederek İskoçya Ligi'nde oynadıkları Hearts maçında Filistin bayrağı açtı.

İskoç temsilcisi Celtic'in taraftarları, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek vermeye devam ediyor.

İskoçya Ligi'nde dün oynanan ve Celtic'in 4-1 kazandığı Hearts maçında takımlarını deplasmanda desteklemek için tribündeki yerini alan yüzlerce Celtic taraftarı, Filistin bayrağı açtı.

Kulüp yönetiminin eleştirilerine rağmen Filistin'e destek vermeye devam eden Celtic taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü sahalarında oynanacak Atletico Madrid maçında da bu tutumlarını sürdürmeyi planlıyor.

"Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi bir organizasyon değildir." şeklindeki kulüp açıklamasına tepki gösteren Celtic Taraftarlar Derneği, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etti.

Taraftar grubunun açıklamasında, "Futbol taraftarlarının, sıradan vatandaşların toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi tribünlerde de siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğuna dair inancımız sarsılmaz. Celtic Kulübünün tarihini ve geleneklerini küçümseyen elitist bir yönetim kurulu tarafından dikte edilmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

Etiketler : CELTİC FİLİSTİN DESTEK
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