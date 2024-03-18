Carlos Alcaraz İndian Wells Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı
20 yaşındaki İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası finalinde rakibi Daniil Medvedev'i yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğu kazandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalini İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kazandı.
ZAFER ANINDA BÜYÜK SEVİNÇ!
Üst üste ikinci kez turnuvayı kazanan 20 yaşındaki tenisçi Alcaraz, şampiyonluğunu kollarını havaya kaldırarak büyük bir sevinçle kutladı.
13. GENEL ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
Genç raket Alcaraz bu başarısıyla, kariyerinin tur düzeyindeki 13'üncü genel şampiyonluğunu elde etmiş oldu.