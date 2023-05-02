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02 Mayıs 2023 Salı 00:41:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 00:41:00

Çağlar Söyüncü'nün golü Leicester City'ye yetmedi

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Everton ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 34. hafta mücadelesinde, kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Leicester City, King Power Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Konuk ekip, 15. dakikada penaltıdan Dominic Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, 22. dakikada milli oyuncu Çağlar Söyüncü ve 33. dakikada Jamie Vardy'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi ekipte James Maddison, kazanılan penaltı atışını 45+9. dakikada golle sonuçlandıramadı ve ilk yarı, 2-1 sona erdi.

İkinci devrede Everton, 54. dakikada Alex Iwobi ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Leicester City, 30 puan ve averajla 16'ncı, Everton ise 29 puanla 19. sırada yer aldı.

Etiketler : Ligin ingiltere Premier Lig
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