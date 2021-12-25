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25 Aralık 2021 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 21:00:00

Buzun gümüş kraliçeleri

Kaynak: AA

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Özellikle Kuzey Amerika ile Kuzey Avrupa'da en çok ilgi gören sporlar arasında yer alan buz hokeyi, Türkiye'de de popülaritesini artırdı. Ankara'daki Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı sporcuları da, bazen hızlarını 40 kilometreye çıkararak buz üstünde fırtına gibi esiyor.

LİGDE 9 TAKIM BULUNUYOR

Türkiye'de 2006 yılında 7 kulüple kurulan Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde şu an 9 takım bulunuyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da oynanan buz hokeyinin, önümüzdeki dönemde yapılacak yeni tesislerle daha da gelişmesi ve daha büyük kitlelere yayılması bekleniyor. 3 yıl önce kurulan Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı ise ligde 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

TEPKİLERİ UMURSAMIYORUZ

Ankara'da çalışmalarını sürdüren Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı sporcuları, "Buz hokeyi erkek sporu, kadınlar için zor bir spor" tabularını yıkmak istiyor. 27 yaşındaki Damla Arıncı "Bir kadın olarak, 'Buz hokeyi mi oynuyorsun? Kadınlar için sert bir spor değil mi? gibi tepkiler alıyorum ama asla böyle olduğunu düşünmüyorum. Kadınlar her sporu yapabilir" diye konuştu.

Etiketler : buz hokeyi kadınlar ligi türkiye
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