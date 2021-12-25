Buzun gümüş kraliçeleri

LİGDE 9 TAKIM BULUNUYOR

Türkiye'de 2006 yılında 7 kulüple kurulan Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde şu an 9 takım bulunuyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da oynanan buz hokeyinin, önümüzdeki dönemde yapılacak yeni tesislerle daha da gelişmesi ve daha büyük kitlelere yayılması bekleniyor. 3 yıl önce kurulan Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı ise ligde 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

TEPKİLERİ UMURSAMIYORUZ

Ankara'da çalışmalarını sürdüren Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı sporcuları, "Buz hokeyi erkek sporu, kadınlar için zor bir spor" tabularını yıkmak istiyor. 27 yaşındaki Damla Arıncı "Bir kadın olarak, 'Buz hokeyi mi oynuyorsun? Kadınlar için sert bir spor değil mi? gibi tepkiler alıyorum ama asla böyle olduğunu düşünmüyorum. Kadınlar her sporu yapabilir" diye konuştu.