Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Kaynak: AA
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda finale kaldı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.
Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu, İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ardından yarı finalde karşılaştığı İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0'lık skorla geçen milli sporcu, adını finale yazdırdı.
- Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
- PFDK'dan 2 Süper Lig ekibine para cezası
- Fenerbahçe, Galatarasaylı yönetici Erden Timur'a "haksız rekabet" davası açtı
- Bakan Kasapoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı
- Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak
- MKE Ankaragücü yarın Giresunspor'u konuk edecek