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20 Nisan 2023 Perşembe 19:34:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 19:34:00

Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Kaynak: AA

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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda finale kaldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu, İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ardından yarı finalde karşılaştığı İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0'lık skorla geçen milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Etiketler : Güreş Federasyonu türkiye Avrupa Hırvatistan
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