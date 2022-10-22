Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldu
Kaynak: AA
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.
Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlanda'dan Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-0 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.
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