Bursaspor yeni başkanı Erkan Kamat oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci oturumuna 593 genel kurul üyesi katıldı.

Divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda yönetim kurulu üyesi Erdinç Doğan faaliyet ve mali raporla ilgili bilgi verdi.

Kısa vadeli borçların 308 milyon 15 bin lira, uzun vadeli borçların 120 milyon 577 bin lira, öz sermaye gelir gider farkının ise 283 milyon 641 bin 532 lira olduğu açıklandı.



Tek adayın olduğu genel kurulda Erkan Kamat, kulübün yeni başkanı seçildi.

Kamat, yaptığı konuşmada, genel kurul üyelerinin tamamına teşekkür ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çok huzurlu ve aile ortamı vardı. Önemli olan bunu sağlamaktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Murat Gülez Başkan'ımız, ağabeyimi rahmetle anıyorum. Benim için çok büyük değeri olan, önünde saygıyla eğildiğim İbrahim Yazıcı Başkan'ımı da rahmetle anıyorum. Yapacağımız çok iş var. Herkesle birlikteyim, iç içeyim. Herkesle kucaklaşıyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Bursa o kadar güçlü şehir ki, biz bu işin üstesinden geliriz, Süper Lig'e de çıkarız. 'Biz bize yeteriz' diyorum."