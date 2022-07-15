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15 Temmuz 2022 Cuma 16:40:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 16:40:00

Burak Yılmaz: Zor günlerden Şenol Güneş ile çıktım

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Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden Burak Yılmaz, 37 yaşında. 15 Temmuz 1985'te dünyaya gelen deneyimli oyuncu, doğum gününde Lig Radyo'da Mehmet Ayan ile Ayan Beyan'a konuk oldu. Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan Burak Yılmaz, dün 2+3 yıllığına imza attığı Fortuna Sittard transferini ve kariyerini özetledi.

Antalyaspor altyapısında oynadığı dönemde tek hayalinin Antalyaspor A takımında oynamak olduğunu söyleyen Burak Yılmaz "Hayat insanı nereye nasıl taşır bilemeyiz. Elbette hayal ve hedeflerim vardı. Ama bu kadar olabileceğimi de pek beklemiyordum" ifadelerini kullandı

''FORTUNA SİTTARD BANA ÇOK GÜVENİYOR.''

Futbolcu olarak olumlu olumsuz her şeyi yaşadığını, çok büyük deneyimleri olduğunu bildiren Yılmaz "Hoca olarak çok çalışmam, ayrı mesai vermem gerekiyor. Çok iyi hoca olacağım demek ukalalık olur. Ama hocalık, başkanlık, sportif direktörlük... Hangisini yaparsam yapayım bunun en iyisini yapmak için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım." dedi.

''ÇOK ELEŞTİRİ ALDIĞIM DÖNEMLERDE HAYATIMIN MERKEZİNE FUTBOLU ALDIM.''

Hayatında Şenol Güneş'in apayrı bir yeri olduğunun altını çizen Burak Yılmaz, çok eleştirildiği dönemlerde bunun üstesinde Şenol Güneş sayesinde geldiğini bildirdi. Golcü oyuncu "Trabzonspor'da benim son şansımdı. Şenol hoca ile karşılaştık. Allaha şükürler olsun ki, birbirimize çok iyi geldik o zaman. Hocamın ayrı bir tarzı ve anlayışı var. Benim dilimden anladı. Sadece Şenol hoca değil elbet. O vakitlerde tamamen hayatımın merkezine futbolu aldım; futbola teslim oldum. Futbola göre yaşadım ve oralardan çıktım. Genç kardeşlerim de ne olursa olsun, kendilerine inanıyorlarsa, hiçbir zaman vazgeçmesinler. Ben 25-26 yaşında A milli takım oyuncusu oldum. 26 için geç demesinler. Küsmeyeceksin! Saha içindeki her eleştiriye saygıyla baktım ben! Saha dışı için yapılan eleştirilere de küsmedim ama kırıldım!" ifadelerini kullandı

"TÜRKİYE'DE DENEYİMLERİME DEĞER VEREN BİR KULÜP OLMADI, NE YAZIK Kİ"

Dün sözleşme imzaladığı Fortuna Sittard ile olan durumunu da özetleyen deneyimli golcü "Harika bir kontrat. 2 sene oyunculuk, 3 sene hocalık. Burada bana çok güvenildi ve değer verildi. Benim deneyimlerime, kişiliğime karakterime, oyunculuğuma güvenen Hollanda'da bir takım oldu ne yazık ki! Türkiye'de olmadı. O nedenle de burada kontratımı bitirmek istiyorum. Önce 2 sene gol atmaya, başarılı olmaya çalışacağım; sonra da herkesin bildiği gibi projenin adı kondu bile! Hocalık için kendimi geliştireceğim." şeklinde konuştu.

Etiketler : Antalyaspor A takımı Fortuna Sittard burak yılmaz
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