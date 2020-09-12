Bülent Korkmaz neden istifa etti! İşte Konyaspor hakkındaki o açıklaması

Bülent Korkmaz neden istifa etti! İşte Konyaspor hakkındaki o açıklaması

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevi bıraktığını açıkladı. 51 yaşındaki teknik adam, “Geçen yıl büyük sıkıntı yaşadığımız forvet bölgesine yapılan transfer onayım ve bilgim dışında gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.



Konyaspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Korkmaz, yaptığı açıklamada “Geçen yıl büyük sıkıntı yaşadığımız forvet bölgesine yapılan transfer onayım ve bilgim dışında gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Konyaspor, Bülent Korkmaz'a verdiği cevapla ayrılığı açıkladı

Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ve Sokol Cikillashi transferinde hocanın bilgilendirildiğini açıkladı.



Yeşil-Beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

“11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız.

Teknik direktörümüzün talebi doğrultusunda kendisiyle dün öğleden sonra bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın hocamız bu görüşmede mevcut durumla ilgili bir takım konuları öne sürerek çalışmak istemediğini beyan etmiştir. Kendi isteği ve tasarrufu doğrultusunda tek taraflı alınan bu karara yönetimimiz saygı duymakla birlikte, teknik direktörümüz Bülent Korkmaz’dan pazartesiye kadar süre talep etmiştir.

Hal böyleyken; taraflar arasındaki bu görüşmenin basında yer almasının ardından detaylar görüşülmüş ve sözleşme feshedilmiştir.

Sayın hocamızın veda açıklamasında da ifade ettiği gibi İbrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferleri teknik heyetimizle istişare ederek yapılmıştır. Sokol Cikillashi transferinde de kendisine bilgilendirme yapılmıştır. Bu konudaki takdir ve değerlendirme kamuoyunundur.

İlk maçımız için sahaya çıkmamıza bir hafta kala böyle bir ayrılığı etik bulmadığımızın bilinmesini isteriz.

Teknik Direktör Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

BÜLENT KORKMAZ KİMDİR

Bülent Korkmaz (24 Kasım 1968, Malatya), Galatasaray ve millî takımda forma giymiş eski Türk futbolcu ve teknik direktör. Futbolculuk döneminde stoper mevkinde forma giymiştir.

Malatya, Doğanyol, Gevheruşağı Köyü'nden Osman Korkmaz ve Nevin Korkmaz’ın üç erkek evladının ortancasıdır. Ahmet Keskinkılıç ve o dönem Galatasaray Altyapı Sorumlusu olan Salih Bulgurlu tarafından Galatasaray alt yapısına kazandırılır. 15 yaşında 14-16 yaş takımında Ahmet Keskinkılıç onu liberoda görevlendirir. Aynı yıllarda, genç takımı çalıştıran Bülent Ünder onu genç takıma çağırır.

Bülent Korkmaz, 1984 yılında Galatasaray genç takımı ile Türkiye Şampiyonası öncesi, Glasgow Rangers, Kızılyıldız gibi güçlü takımlarların da katıldığı Almanya'da turnuvası kadrosunda yer alır. Galatasaray A2 takımı Bayer Leverkusen ile finalde karşılaşır ve penaltılarla turnuva ikincisi olur. Bülent Korkmaz performansı ile dikkat çeker ve Leverkusen takımından transfer teklifi alır.1984-85 sezonunda dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli tarafından Tugay Kerimoğlu ile birlikte A takıma çağrılır. Galatasaray'daki ilk sezonunda Mustafa Denizli, Bülent Korkmaz'ı lig maçlarından çok Avrupa kupalarında oynatır ve o sezon adı "Avrupalı Bülent"e çıkar.

1992-93 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp Galatasaray Teknik Direkörü olduğunda, Feldkamp'ın oynattığı çift stoperli ve liberolu sistemde Bülent Korkmaz, Reinhard Stumpf ve Falko Götz ile birlikte savunmada görev alır ve üçlü savunmanın solunda stoper olarak görev yapar.14 yıl boyunca Yusuf Altıntaş, Semih Yuvakuran, Erhan Önal, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Mert Korkmaz, Gheorghe Popescu, Emre Aşık, Ahmet Yıldırım, Frank de Boer, Rigobert Song, Stjepan Tomas gibi birçok yıldızla defansta beraber oynamıştır.17 Mayıs 2000'de, Kopenhag Parken Stadı’nda Galatasaray'ın UEFA Kupası’nı kazandığı final maçında omzundan sakatlanmasına rağmen sargılı koluyla formayı giymeye devam etmiş ve o yılki kupanın simgesi olmuştur.

Bülent Korkmaz takım arkadaşı Hagi’nin yıllar boyunca oda arkadaşlığını yapar.2004-05 sezonu sonunda futbolu bırakır. Galatasaray Kulübü, gerek kariyeri, gerekse oyun tarzı itibarıyla Paolo Maldini'ye benzetilen Bülent Korkmaz'ın 14 sezon giydiği 3 numaralı formasını müzeye kaldırmayı teklif etmiş, ancak büyük kaptan bunu istememiştir.Galatasaray'da yıllarca kaptanlık yaptığı için "Büyük Kaptan", mücadeleden yılmayan, kavga eder hatta savaşır gibi oynaması ve acıya dayanıklı yapısı nedeniyle de "Cengaver" lakabıyla anılmaktadır.123 defa çeşitli düzeylerde Türk Millî Takımı'na çağrılan Bülent Korkmaz, 3 kez Türkiye U-21, 102 kez de Türkiye A Millî Takım olmak üzere 105 kez millî formayı giymiş, bu maçlarda 3 de gol atmıştır.

3 Haziran 2009 tarihinde Galatasaray yönetim kurulu tarafından istifası kabul edilip, görevinden istifa etmiştir. Ardından 18 Eylül 2009 tarihinde FK Bakü takımıyla görüşmeler yapan Bülent Korkmaz, kulüp başkanı Hafiz Mammadov'un teklifini kabul ederek Bakü takiminin teknik direktoru olmuştur. Azerbaycan'ın Bakü Futbol Takımı'nı ligin son sıralarından alan ve zirveye oynayan bir takım haline getiren, Azerbaycan Kupası'nda takıma yarı final oynatan Bülent Korkmaz, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından 22 Mart 2010 tarihinde görevini bıraktığını açıklamıştır.

8 Kasım 2011 tarihinde, istifa eden Yücel İldiz'in yerine Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir.10 Kasım 2011 tarihinde bu görevine gelmesini resmileştiren imzayı atmıştır.2011-12 sezonunun sonunda Mayıs 2012'de buradaki görevinden ayrılmıştır. 4 Temmuz 2014 tarihinde Kayseri Erciyesspor kulübünün teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Yardımcılıklarını ise Ayhan Akman ve Nezih Ali Boloğlu'nun yapacağı açıklanmıştır.24 Kasım 2014 itibarıyla sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir.

22 Eylül 2015 tarihinde Mersin İdman Yurdu ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 1 Ocak 2016 tarihinde kulüp yönetiminin tek taraflı olarak fesh etmesiyle görevinden ayrılmıştır.