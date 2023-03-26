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Bülent Korkmaz: Bunu devam ettirmemiz lazım
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26 Mart 2023 Pazar 23:48:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 23:48:00

Bülent Korkmaz: Bunu devam ettirmemiz lazım

Kaynak: İHA

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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Eyüpspor galibiyeti ile ilgili, "Çok önemli adım attık. Bunu devam ettirmemiz lazım. Kendi evlerinde yenmemiz, ikili averajda da üstün olmamız, bizim için artı." dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul deplasmanında kazanarak önemli bir adım attıklarını söyleyerek, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettik. İyi kapandık. Daha iyi hücuma çıkabilirdik. Bağlantı paslarını da buluşturduk ama top kaybı yaşadık. Yaşamasak daha çok pozisyona girebilirdik. Topla oynamada ligin ikinci yarısı ilk defa üstündük. Pozisyon ve hücum anlamında daha iyiydik. Çok önemli adım attık. Bunu devam ettirmemiz lazım. Kendi evlerinde yenmemiz, ikili averajda da üstün olmamız, bizim için artı. Bu burada kaldı, Rize'ye dönüyoruz. Çarşamba, pazar iki tane evimizde maç var. İyi takımlarla oynayacağız. İki maçı da geçmemiz lazım ki hedef daha çabuk ulaşalım." şeklinde konuştu.

Etiketler : Spor Toto Bülent Korkmaz Çaykur

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