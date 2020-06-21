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21 Haziran 2020 Pazar 07:58:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 07:58:00

BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Göztepe'yi 2-1 yendi

Kaynak: AA

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Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.

Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.

10. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

12. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wilczek'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

38. dakikada Mossoro'nun ceza sahası dışına doğru gönderdiği topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada Sakıb Aytaç'ın kaleci Farnolle'ye verdiği geri pas kısa düştü. Tripic, önünde kalan meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Araya giren Hadebe, topu taca yolladı.

73. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yaptı. Topa kafayı vuran Wilczek, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Alpaslan Öztürk, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1

Bu arada, hakem Özgür Yankaya, penaltı kararının ardından yoğun itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı dördüncü hakemin uyarısı üzerine kırmızı kartla tribüne gönderdi.

78. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan Töre'nin ceza sahasına gönderdiği topu arka bölümde Youssuf Ndayishimiye kafayla altıpasın içine indirdi. Bu bölümdeki Kjartansson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Karşılaşma, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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