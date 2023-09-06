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06 Eylül 2023 Çarşamba 11:54:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 11:54:00

Breanna Stewart, WNBA'in tek sezonluk sayı rekorunu kırdı

Kaynak: AA

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New York Liberty'de forma giyen Breanna Stewart, 885 sayıyla bir Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) normal sezonunda en fazla sayı atan oyuncu oldu.

Kariyerinde 2 WNBA şampiyonluğu yaşayan, 2 kez final serisinin, bir defa da normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Stewart, sayı kralı olduğu 2022'den sonra bu yıl da skorer oyununu sürdürüyor.

Liberty'nin Dallas Wings'i 94-93 yendiği karşılaşmayı 40 sayıyla tamamlayan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, 38 maç sonunda sayısını 885'e yükseltti.

Stewart böylece normal sezonda 34 maçın oynandığı 2006'da 860 sayı atarak rekoru elinde tutan Diana Taurasi'yi geride bıraktı.

Normal sezondaki karşılaşma sayısı, 2023'te 36'dan 40'a yükseldiği için Stewart'ın rekoru geliştirmesi için önünde 2 maç daha bulunuyor.

WNBA'e ara verilen dönemde Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen Stewart ayrıca, kariyerinde 4. kez 40 sayı barajını geçerek bu alandaki rekoru da Taurasi ile paylaştı.

Etiketler : WNBA şampiyonluğu MAÇ SEZON
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