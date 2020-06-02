  • BIST
    108218
  • Dolar
    6,7736
  • Euro
    7,5683
  • Altın
    378,2340
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
George Flyod'u öldüren polisin dosyası kabarık çıktı!
THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor
Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Pegasus 4 Haziran'dan itibaren yurt içinde 39 hatta uçmaya başlıyor
Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu
Çin-ABD gerginliği yeni bir safhaya taşınıyor
Doğu Karadeniz'de yılan paniği
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 942'ye yükseldi
Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor
Almanya, ABD'deki ırkçılığa sahip çıktı! Tepki gösteren futbolculara ceza kesilecek
Dehşete düşüren anlar! Köpeği fırça sapıyla dövdü kasabın da üzerine bıçakla yürüdü
Açıklanan paketler otomotiv sektörüne can suyu olacak
Korona testi kuyruğu!
Fransa eriyor... Ekonomi Bakanı Le Maire'den flaş açıklama: Yüzde 11 küçülebiliriz
Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı
Türk Milli Takımı dünya şampiyonu oldu
Restoranda pompalı dehşeti!
Bakan Albayrak'tan twitter üzerinden açıklama: Birlikte başarıyoruz
Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu
Satrançta Swiss Manager online hakem eğitimleri başladı
Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü
Bisiklet sektörü Kovid-19 sürecinden kayıpsız çıkmayı hedefliyor
Libya'da Hafter'in işi sahada zorlaşmaya devam edecek
02 Haziran 2020 Salı 07:06:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 07:06:00

Bosna Hersek'te Saraybosna şampiyon ilan edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edilirken, lider Saraybosna'nın şampiyon olduğu duyuruldu.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NFSBIH) Müsabaka Komisyonunun önerisini görüşmek üzere video konferans aracılığıyla toplanan İcra Kurulu, mevcut koşullarda devam etmesi mümkün olmayan ligin geleceği ile ilgili nihai kararı verdi.

Alınan karara göre, salgın nedeniyle mart ayından beri oynanmayan ligde, 22. hafta sonunda 45 puanla lider konumda bulunan Saraybosna 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edilirken, son iki sıradaki Çelik ve Zvijezda 09 takımları da küme düştü.

Geçen sezon da şampiyon olan Saraybosna, tarihindeki yedinci şampiyonluğunu elde etti.

İcra Kurulu ayrıca, bu sezonki Bosna Hersek Kupası maçlarının da oynanmayacağına karar verdi.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) hükümet, 31 Mayıs'tan itibaren liglerin yeniden oynanmasına yeşil ışık yaksa da diğer entite Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) hükümet, 1 Temmuz'dan önce futbol maçlarının oynanmasının mümkün olmadığını bildirmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER