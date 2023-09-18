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18 Eylül 2023 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 13:00:00

Borç batağındaki "Dört büyükler" yeni sezona 56 transferle girdi

Kaynak: AA

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son 5 sezonda toplam 11 milyar 176 milyon lira zarar etti.

Türk futbolunun "Dört büyükler"i toplamda 23,34 milyar lira borç ve 16,09 milyar liralık negatif öz kaynaklarına rağmen çok sayıda oyuncuyu yüksek bedellerle transfer etmekten imtina etmedi.

Ekonomik olarak borca batık pozisyonda bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yeni sezonun ilk transfer döneminde toplam 56 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Son 5 sezonda 295 oyuncu transfer eden "Dört büyükler"de; Trabzonspor 16, Fenerbahçe 15, Galatasaray 14 ve Beşiktaş 11 yeni transferle 2023-2024 sezonuna girdi.

Böylece 5,5 sezonda "Dört büyükler"in transfer sayısı 351'e yükseldi.

"Dört büyükler"in son 5 sezon ve yeni sezonun ilk dönemindeki transfer sayıları şöyle:

DÖRT BÜYÜKLERİN TRANSFER SAYILARI

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

Ara Toplam

*23/24

Toplam

Fenerbahçe

17

14

22

10

18

81

15

96

Trabzonspor

7

23

15

18

14

77

16

93

Galatasaray

13

17

12

15

17

74

14

88

Beşiktaş

11

10

13

11

18

63

11

74

Toplam

48

64

62

54

67

295

56

351

SON 5 SEZONDA TOPLAM 11 MİLYAR 176 MİLYON LİRA ZARAR ETTİLER

"Dört büyükler"in mali durumlarına bakıldığında, son 5 sezondaki gelir gider tablosunda toplam 11 milyar 176 milyon zarar ortaya çıkıyor.

Bu dönemde 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş, en fazla zarar eden kulüp konumunda.

Siyah-beyazlıları 3 milyar 70 milyon lirayla Fenerbahçe takip ediyor.

Galatasaray'ın 2 milyar 893 milyon liralık zararla kapattığı son 5 sezonda Trabzonspor'un zararıysa 1 milyar 884 milyon lira.

"Dört büyükler"in son 5 sezondaki gelir gider tablosuna göre zararları şöyle:

DÖRT BÜYÜKLER SON 5 SEZON ZARAR TABLOSU / MİLYAR ₺

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

TOPLAM

Beşiktaş

0,437

0,605

0,581

1,026

0,68

3,329

Fenerbahçe

0,578

0,482

0,522

0,835

0,653

3,07

Galatasaray

0,092

0,198

0,611

0,759

1,233

2,893

Trabzonspor

0,066

0,036

0,231

0,528

1,023

1,884

Toplam

1,173

1,321

1,945

3,148

3,589

11,176

GEÇEN SEZON SONU İTİBARIYLA TOPLAM BORÇ 23,34 MİLYAR LİRA

"Dört büyükler"in 2022-2023 sezonu sonundaki toplam borcu, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre 23,34 milyar lira.

Galatasaray, 7,53 milyar lirayla en fazla borcu bulunan kulüp konumunda yer alıyor.

Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sıradaysa 5,89 milyar lirayla Beşiktaş var.

Trabzonspor ise 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

ÖZ KAYNAKLAR 16,09 MİLYAR LİRA NEGATİFTE

"Dört büyükler"de öz kaynaklar toplamı 16 milyar 90 milyon lira negatifte yer alıyor.

Kulüplerin 23,34 milyar liralık yükümlülüğe karşın toplam varlıkları, ilişkili taraftan (Dernek veya bağlı şirketler) ticari olmayan alacaklar hariç 7,25 milyar lira.

Bir başka deyişle kulüplerin toplam varlıklarıyla, toplam borçlarının farkı, 31 Mayıs 2023 itibarıyla -16,09 milyar lira, döviz karşılığı ise yaklaşık 730 milyon avro.

Bu bağlamda en fazla açığı bulunan kulüp Beşiktaş. Siyah-beyazlıların 5,89 milyar liralık borç karşısında 1,16 milyar liralık varlıkları mevcut ve öz kaynakları -4,73 milyar lira (214,5 milyon avro.)

Fenerbahçe'de 6,16 milyar liralık borca karşın toplam varlıklar 1,52 milyar lira ve öz kaynaklar -4,64 milyar liraya (210,4 milyon avro) ulaşmış durumda.

Borcu 7,53 milyar lira, toplam varlıkları 3,14 milyar lira olan Galatasaray'da öz kaynaklar -4,39 milyar lirada (199,1 milyon avro) bulunuyor.

Trabzonspor'da ise 3,76 milyar lira borç ve 1,43 milyar liralık varlık uyarınca öz kaynaklar, -2,33 milyar lirada (105,7 milyon avro.)

DÖRT BÜYÜKLERDE FİNANSAL DURUM / MİLYAR ₺

31.05.2023

Toplam Borç

Toplam Varlık

Öz Kaynak

Beşiktaş

5,89

1,16

-4,73

Fenerbahçe

6,16

1,52

-4,64

Galatasaray

7,53

3,14

-4,39

Trabzonspor

3,76

1,43

-2,33

Toplam

23,34

7,25

-16,09

Etiketler : beşiktaş fenerbahçe galatasaray trabzon borç transfer
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