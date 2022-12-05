Boksör Mücahit Özcan hem Türkiye'de hem de Almanya'da dikkat çekiyor

Boksör Mücahit Özcan hem Türkiye'de hem de Almanya'da dikkat çekiyor! İşte, genç sporcu hakkında bilinmeyenler

Son dönemde hem Türkiye'de hem de Almanya'da spor tutkunlarının dikkatini üzerine çeken boksör Mücahit Özcan'ın hayatı merak ediliyor. İşte profesyonel maçlarda kemer için yarışmaya hazırlanan genç sporcu hakkında bilinmeyenler...

Bir süredir ringlerin tozunu attıran genç boksör Mücahit Özcan, bu spor dalıyla ilgilenenlerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Genç sporcunun yaşamı merak konusu oldu.

ALMANYA'DA YAŞIYOR



Mücahit Özcan, 13 Haziran 1996 tarihinde Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. Dilber-Abdülkerim Özcan çiftinin 6 çocuğundan biri olan Özcan, ortaokuldan mezun olduktan sonra ailesiyle birlikte Almanya'nın Leipzig şehrine yerleşti. Liseyi Almanya'da okuyan Mücahit Özcan, daha sonra güvenlik üzerine lisans eğitimi aldı.

İDDİALI GELİYOR



14 yaşında boksa başlayan, 17-18 yaşlarındayken iş hayatına adım atan Mücahit Özcan, amatör ligde biri hariç çıktığı tüm maçları kazanarak büyük başarı elde etti. Özcan, şimdilerde profesyonel maçlara çıkarak kemer kazanmayı hedefliyor ve bunun için sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Evli olan Özcan, iyi derecede Türkçe, Almanca ve İngilizce biliyor.